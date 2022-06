Groupe interdisciplinaire créé par

Zuzanna POLAK et Marcin SKRZYPCZAK qui à rapidement évolué pour devenir un laboratoire et une usine d'idées. Une machine qui combine deux personnalités et deux expériences différentes acquises pendant des années de travail dans des agences et des écoles renommées d’architecture en France et en Pologne. GRUPA HYBRYDA se concentre essentiellement sur l’architecture et l’architecture d’intérieur mais se développe aussi dans les domaines du design, du graphisme et de la visualisation 3D.

Nos expériences sont enrichis par nos liaisons hybrides avec des artistes, des photographes et des musiciens.

Et bien sûr par les deux, comment les différentes, capitales européennes: Paris et Varsovie.

Groupe Hybryda, dont le siège est à Paris, se développe dans un contexte international, le plus souvent sur la ligne France-Pologne.

Aujourd'hui nous avons également notre antenne à Varsovie, ce qui nous donne une nouvelle dimension.

Cette nouvelle attitude est associée aux expériences en terme à la fois de travail de l‘agence et la création de l'architecture.

Une chose reste intacte: Grupa Hybryda conçoit une architecture fiable, honnête et responsable.

Il n’y a pas pour nous de projets moins importants...

Il n'y a pas de place pour l'architecture neutre et une écriture systématique.

Chaque projet est une occasion de remettre à nouveau en question les régles fondamentales, réviser les hypothèses, proposer une gamme de solutions adaptée, pour finalement donner la réponse la plus complète et cohérente au programme donné.

Pour notre Groupe, l‘acte de création commence à l'échelle du territoire: sa compréhension, sa topographie, ses interactions avec le site du projet sont une première étape dans la recherche des réponses.

Grâce à une analyse profonde Hybryda se défend contre la création d’une architecture „à la mode“, déracinée du contexte, qui pourrait exister "partout et nulle part".

Grupa Hybryda donne des réponses honnêtes, par des forme architecturales fortes et radicales.

Une combinaison entre fiabilité, élégance et modernité.