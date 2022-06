Après une formation initiale de peintre, il se tourne vers la décoration

murale et découvre la mosaïque. Il revendique une mosaïque picturale mais néanmoins décorative et dédiée à l’architecture, en transposant ses cartons à grande échelle. Les œuvres réalisées associent à la tonalité assourdie du marbre ou du granit, le contrepoint intense de la couleur procuré par la dalle de verre ou les smaltes. Mosaïste contemporain dans ses créations et pour les commandes auxquelles il répond, il se consacre également à la restauration de mosaïques anciennes. En se mettant au service d’une œuvre, il découvre la parenté d’un geste qui, en mosaïque, demeure inchangé depuis des siècles. En effet, l’usage de la marteline et du tranchet d’une part et des techniques poses traditionnelles d’autre part, unifient à travers le temps la pratique du métier. Ce métier, il a décidé de le faire découvrir et d’en enseigner les bases, en faisant de son atelier un centre de formation professionnelle.

Technique employée : Découpe manuelle des matériaux à la marteline, sur le tranchet. Technique de pose en méthode directe ; préfabrication en méthode indirecte sur papier kraft ou sur filet de fibre de verre. Réalisation de mosaïques en volume grâce à l’emploi d’une technique unique, permettant la conception de pièces allégées et élancées dans l’espace.

Matériaux utilisés : Marbre, granite, pierres semi-précieuses, dalle de verre, pâte de verre, smaltes