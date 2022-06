Verrerie artisanale. Nous travaillons pour de nombreux professionnels, dans les domaines de la restauration (antiquaires), de la création de petites séries sur mesure pour des professionnels divers (fabricants de luminaires, de narghilés, parfumeurs, décorateurs), du prototypage, etc...

Notre plus : Verrerie artisanale de taille importante, nous avons des capacités et des outils de production nous permettant des coûts et des délais raisonnables.