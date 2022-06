Créée en 2012, l'agence d'architecture ATACAMA vous accueille à Lyon et vous accompagne dans vos projets.

Nos domaines d'intervention sont variés: maison individuelle, dessin de mobilier, bâtiments tertiaires, problématiques urbaines,... l'agence cultive la diversité et l'ouverture d'esprit.

Quel que soit la demande, l'échange entre client et architecte est privilégié. Au gré des projets, ce dialogue s'enrichit et s'étend à d'autres intervenants (bureaux d'études, entreprises, artisans,...). Travaillant sur des réponses en harmonie avec leur environnement (bâti ou naturel), nos réalisations sont empreintes de sobriété et d'humilité, tirant partie des contraintes et des atouts existants. Chaque demande est unique, chaque projet est spécifique.

Des études à la réalisation, l'agence intervient à tous les niveaux avec un souci de sérieux, d'information, et de qualité.