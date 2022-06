Mllm est une agence d’architecture d'intérieur et de design située à Compiègne dans l'Oise, fondée en 2008 par Maria Loeïza Le Mazou.

Maria est diplômée en architecture intérieure et design de produit d’environnement de l’école Camondo à Paris (diplôme reconnu par le Conseil Français des Architectes d'Intérieurs). Elle conçoit et suit elle-même ses projets de l’esquisse à la livraison, tout en sachant s’entourer de professionnels talentueux quand les projets le nécessitent (dessinateurs techniques, concepteur 3D...).

Par ailleurs, mllm travaille en collaboration étroite avec des artisans de l'Oise et de l'île-de-France réputés pour leur compétence et leur sérieux, véritable garantie d'un suivi technique et budgétaire précis et d'une livraison du chantier en temps et en heure.

Architecte d’intérieur du cadre de vie et de ses composants, mllm travaille essentiellement sur des espaces domestiques mais également sur des ERP, commerces, bureaux, cabinets médicaux etc. Elle conçoit des espaces neufs comme des réhabilitations complètes du bâti ancien en enrichissant ses projets de création d’objet et de mobilier sur-mesure. Sa clientèle est composée d’entreprises immobilières importante et de maîtres d’ouvrages privés.

Chaque projet est guidé par le souci du détail, le respect du patrimoine bâti, l’utilisation de techniques et de matériaux contemporains et respectueux de l’environnement, et une grande créativité. Une belle réalisation ne saurait exister sans un suivi strict des chantiers, mllm vous accompagne jusqu’à la livraison, en toute sérénité!