Collines de Provence est implantée à Mane, au cœur du Luberon, terre de soleil où les Alpes et la Méditerranée se rejoignent. Nous puisons dans la quintessence de la Nature pour développer des parfums inédits d'exception pour la maison et des cosmétiques naturels et biologiques, formulés avec soin, dans le respect de l’environnement.

Venez découvrir notre univers et nos produits sur notre site internet !

www.collinesdeprovence.fr