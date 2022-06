Domnine Jobelot - Architecte HMONP // Julien Vever - Architecte DE

Installés dans des ateliers de la rue de Clignancourt à Paris, ils travaillent sur de nombreux projets dans des agences internationales avant de collaborer sur des projets variés, maisons et extensions, écoles de musique, espaces à jouer, granges à réinventer, jardins à planter, cafés à cocooner, appartements à rassembler. Ils sont impliqués, à travers YesWeCamp, aux actions d’intervention en milieu urbain, à la conception d’espaces à partager, en milieu occupé, en zone de partage. Ils organisent, au sein de l’Institut Transcultura, les EU-China Cultural Forums, plateforme annuelle de rencontre et d’échange euro-chinoise qui questionne les grands thèmes du XXI° siècle. Ils participent à des projets de mobilier urbain et d’aménagements éphémères. Ils jouent de la musique, elle au piano et à la trompette, lui au trombone. Ils se questionnent sur l’environnement, la consommation et la récupération, au quotidien, et au sein de l’aventure Watch the Waste.