TRESCALINI est une marque de la société CasaLux Home Design et développe des structures, garde-corps et escaliers haut de gamme sur mesure en inox, acier, verre et bois. Nos gammes d’escaliers design droits, quart ou demi tournants, et escaliers colimaçons, hélicoïdaux ou débillardés permettent de répondre à la plupart des configurations. Nous répondons également à vos demandes particulières de structures, par exemple, sol en verre, plate-forme et passerelle en verre, auvent, pergola, verrière…

Lien entre deux mondes, l’escalier se révèle être une pièce fondamentale de votre espace. Dépasser la simple fonction de cet objet singulier pour l’envisager à travers la symbolique d’un chemin entre terre et ciel implique pour nous d’innover, de créer et recréer en permanence. La pureté de nos lignes et de nos finitions, alliée à la qualité de nos matières et maîtrise des dernières technologies contribuent à la mise en œuvre d’un projet d’exception. Nous ne fabriquons pas simplement des escaliers, mais nous donnons vie à une idée, à un rêve avec pour limites votre seule imagination.