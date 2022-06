Marion Bochirol-Belletante est Architecte d’intérieur, reconnue par le Conseil Français des Architectes d’Intérieur et exerce depuis 2004. Sa formation en arts appliqués lui a permis d’acquérir une vision pluridisciplinaire de son métier et de concevoir votre projet de façon globale et raisonnée.





Après 5 années d’expérience dans deux cabinets d’architecture lyonnais (Jean-Louis Bouchard et Architecture & Bois), elle installe son activité libérale en 2009 à Lyon puis à Vienne.





En parallèle de son activité, elle enseigne le projet d’arts appliqués à des étudiants au Lycée des Métiers Léonard de Vinci de Villefontaine (Isère) pendant 10 ans (de 2008 à 2018).

Investie au Pôle Action des Architectes d’Intérieur depuis sa création en 2016 (en tant que secrétaire puis présidente), elle met son engagement pour la profession au service de ses confères et consœurs en région Auvergne-Rhône-Alpes.





Marion Bochirol-Belletante travaille régulièrement avec d’autres professionnels indépendants (designers, graphistes, architectes ou ingénieurs) afin de donner à votre projet toute l’ampleur qu’il mérite. Chaque projet se pense et se développe avec vous, Maître d’ouvrage, dans une relation de confiance et d’échanges permanents.





Installée depuis 2012 à Vienne (Isère), Marion Bochirol-Belletante intervient principalement dans le pays viennois et la région lyonnaise. Elle travaille pour des lieux de vie (rénovation intérieure de maison et appartement, extension, conception de mobilier...) mais aussi pour des lieux de travail (bureaux, salle de réunion, cabinets médicaux et paramédicaux…)