2001 : Patrick Vanderdoodt propose à Laurence Dutrieux et Olivier Duwicquet de créer ensemble l’agence qui, depuis, porte leurs initiales : VDDT architectes.L’entreprise est lancée, et le pari réussi. Avec leurs profils complémentaires, les trois associés développent rapidement une activité et une reconnaissance dans des secteurs diversifiés, notamment le commerce, le tertiaire, l’industrie et le logement.Parité, diversité et pluridisciplinarité sont au rendez-vous, avec une équipe composée d’architectes, de dessinateurs, d’ingénieurs spécialisés, d’économistes, de responsables chantiers et de responsables administratifs. Leur espace de travail est un lieu à l’image des orientations esthétiques de l’agence : un atelier industriel réhabilité, clair et simple, à la fois pratique et agréable, au cœur du Vieux-Lille.