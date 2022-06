Formée sur les chantiers, Estelle Griffe parfait son savoir faire à l'Académie Charpentier, à Paris, puis chez Jacques Garcia Décoration.

Son style, poétique et raffiné se situe entre esthétique contemporaine et confort, sans diktat de mode. S'inspirant du génie du lieu, elle joue harmonieusement des volumes, des lumières et des matières pour composer des espaces inédits. Initialement consultante, elle sait être à l'écoute de ses clients et de leur mode de vie pour leur dessiner un univers unique, qui leur ressemble et les surprenne. Eclectisme, exigence, écoute marquent ses créations.