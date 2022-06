Architecture et décoration intérieure, deux arts fascinants à conjuguer subtilement, pour penser et réaliser un lieu où praticité et esthétisme s'harmonisent sans fin, où le décor sobre et raffiné vise l'intemporel.

Vous êtes unique, votre projet de revalorisation et de personnalisation de votre futur espace de vie ou de travail le sera aussi…

Décoratrice d'intérieur diplômée, j'ai toujours été passionnée par l'univers captivant de la décoration et de l'aménagement intérieur et je me réalise pleinement dans cette vocation.

Depuis plusieurs années, je déploie mes talents pour agencer, harmoniser et décorer l'espace de vie, de travail ou le commerce d'une clientèle exigeante, faite de particuliers et de professionnels, en France et à l'étranger. Ma curiosité grandissante me pousse toujours à pister les dernières tendances et technologies. Bien qu'ayant une prédilection pour le style contemporain et le design, je me passionne pour toutes les époques et m'adapte à tous les projets.

Chaque lieu et chaque propriétaire a son histoire propre qui ne demande qu'à être écoutée, révélée et sublimée… Je mets donc à profit mon expérience, mon inventivité et mon réseau d'artisans et de commerçants, dans un seul objectif: votre satisfaction.