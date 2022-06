Stéphanie Fisset est architecte d’intérieur. Après un diplôme d’architecture intérieure à Montpellier et un master de Direction Artistique à Lyon, elle démarre sa société en Novembre 2012 à Besançon. En plus de réaliser des intérieurs pour des particuliers et des professionnels, Stéphanie a travaillé comme directrice artistique d’un magazine de mode, ce qui lui a apporté une sensibilité accrue pour les nouvelles tendances avec un souci permanent du beau, de l’harmonie et des détails. Sa société, Matin de Mai, a une vision globale de l’architecture intérieure, de la décoration et des nouvelles technologies. Ses principales références : Conception et réalisation de plusieurs restaurants, réaménagement d’intérieurs pour des particuliers, direction artistique du magazine Paulette, création de pages tendances pour la section décoration du magazine Ecolomag, décoration de mariages.