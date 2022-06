Design Market est la 1ère place de marché en ligne dédiée au mobilier

vintage, regroupant exclusivement des pièces de grands designers du 20e siècle. Le site a établi des partenariats avec un important réseau de marchands et antiquaires spécialisés, garantissant l’époque et l’authenticité des pièces mises en vente, pour proposer le plus important catalogue de mobilier vintage disponible sur internet.