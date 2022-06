"Mon travail consiste à souffler plusieurs pièces en simultané et à les assembler à chaud pour réaliser une seule et même œuvre. Souvent, la pièce est percée et son axe inversé afin de pousser toujours plus loin les limites de la matière et les possibilités de décors.

Le savoir-faire acquit lors de mon apprentissage dans les grandes manufactures de Daum et Baccarat, mêlé à mon amour des techniques vénitiennes et à la légèreté des formes scandinaves signent le métissage de mes œuvres.

Certaines pièces sont taillées à la meule ou satinées par sablage, le clinquant du verre brillant contraste avec la sensualité, la profondeur, la timidité du dépoli.

Mon travail est basé sur l'équilibre, le yin et le yang, le brillant et le mat, la complexité technique et la simplicité des formes.

La balance, l'instant présent...