Ca'Belli est sans doute le seul fabricant au monde à se concentrer presque entièrement sur l'utilisation de la pierre naturelle pour créer des éclairages décoratifs, architecturaux et paysagers.

Toujours inspirées de la nature, les créations que vous propose Ca'Belli France, trouvent leur place sont de nombreux projets à travers le monde, tels que des hôtels, spas, commerces et résidences.

Qu'ils soient taillés dans des blocs de granite ou de grès, composés de plaquettes d'ardoise ou d'albâtre translucide, les productions Cabelli sont toutes terminées individuellement à la main par de véritables artisans maîtrisant les techniques séculaires de sculpture de la pierre.

La matière naturelle, en association avec et des matériaux modernes comme l'aluminium et le verre qui structurent, allègent et apportent aux pièces leur design contemporain, moderne, minimaliste, permet aux luminaires CaBelli de s'intégrer parfaitement dans tout type de projet.