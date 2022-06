Aude Morgenthaler est architecte d’intérieur et designer, diplômée de l’École Boulle.

A travers l'ensemble de ses réalisations, elle s’attache à établir un dialogue équilibré entre ses créations originales et le contexte historique et culturel du lieu dans lequel elles prennent place.

Durant ces douze dernières années, elle a conçu des projets de diverses échelles et typologies, en particulier pour l'univers exigeant du Luxe : appartements et hôtels haut de gamme, scénographies et mobilier, boutiques pour le joaillier Cartier à travers le monde, espaces Luxe des Galeries Lafayette Paris, ...

Depuis 2009, elle s'associe régulièrement à Karim Hassayoune pour collaborer à des projets prestigieux et atypiques. Ensemble, ils développent une démarche qui explore et questionne notre environnement au delà du cadre conventionnel de l’architecture. Depuis cinq ans, ils ont eu l’occasion de concevoir un large panel de projets où s'exprime leur souci du détail et de la juste réponse architecturale : concepts d’images de marques (Nissan Qashqai, cravates pour Hermès), concours internationaux prestigieux (Tour Symbole à Dubaï, musée du vin à Santiago du Chili, Centre culturel de Karosta en Lettonie, ...). Cette année ils ont été lauréats du concours du Pavillon de la coupe du monde de football 2014 à Rio de Janeiro.

PRESTATIONS

Nous nous attachons à répondre aux attentes particulières de chaque client en proposant des solutions personnalisées, esthétiques et fonctionnelles adaptées à la singularité de chaque espace.

Notre capacité d’adaptation et notre expertise nous permettent de créer pour vous un espace à votre image.

> Architecture intérieure - Conception du projet d'aménagement intérieur qui répond à vos besoins, vos goûts, vos envies et votre budget, de son étude à sa réalisation.

Nous vous proposons une étude personnalisée de l’aménagement de votre intérieur qui comprend les étapes suivantes:

1 - Analyse de vos besoins et de vos envies, relevé de l'existant, proposition d'aménagement sous forme d'esquisses.

2 - Plans d'aménagement, coupes et élévations, plans électriques, sélection et référencement des matériaux (carrelage, parquet, robinetterie…), préconisations en matière de décoration et de mobilier, descriptif des travaux détaillé par lots (maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie,...), consultation des entreprises et analyse des offres.

3 - Suivi des travaux, coordination des entreprises, réunion de chantier hebdomadaire, contrôle de la qualité et de la conformité des travaux effectués.

La mission peut-être complète (études + suivi des travaux) ou partielle (études uniquement).

> Décoration intérieure - Conseils personnalisés pour la décoration de vos espaces intérieurs: mobilier, accessoires, luminaires, textiles, peintures, revêtements de sols,...

Dans le cadre de cette prestation, nous vous proposons des solutions originales et astucieuses pour mettre au goût du jour votre décoration et valoriser votre intérieur.

NB: Toute prestation fait l'objet d'un devis préalable qui détaille le contenu et le tarif de la mission.