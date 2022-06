L'Objectif de Wildspirit est de transformer des idées rénovatrices en meubles design. Cette collection est un ensemble de bois et de cuir, reflétant ainsi un caractère unique et un aspect multifonctionnel. Wildspirit collabore avec des créateurs externes comme Michael Bihain, Twan Verlinden, Alain Berteau, Axel Enthoven et Erik Jansen. Ces personnes ont été choisies sur base de leur philosophie parallèle à celle de Wildspirit: une quête de produits d'intérieur intelligents, esthétiques et durables. Afin de respecter leur créativité intègre, les designers reçoivent carte blanche. Les créateurs Wildspirit dessinent leurs créations avec une certaine vague, offrant ainsi un produit multifonctionnel.