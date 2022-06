L’Agence de Design Global « AAA » créee en 2009 est un bureau d’étude qui axe toutes ses créations sur une réflexion globale. Que ce soit un espace, un mobilier ou un logo l’approche est au-delà des formes, dans l’efficacité et l’adaptabilité. Toutes les études en collaborations avec des professionnels du design sont le résultat d’un travail en collaboration avec le client; l’équipe artistique et d’ouvrage fait alors office de pont et d’accompagnement aux besoins émergents de la demande.