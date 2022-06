Le cabinet Cedric THOMAS Architecte est né en 2012, à travers de nombreuses associations et partenariats pluridisciplinaires.

Cela traduit une volonté d’échange pour pratiquer une architecture nouvelle, ouverte, et qui questionne les attentes de notre époque et cherche des réponses pour un avenir possible et meilleur.

Les projets pensés et réalisés au sein de ce cabinet d’architecture sont d’abord vos projets. Ils deviennent par la suite, à travers la compréhension de toutes les problématiques, contraintes et enjeux, un projet partagé, pour un désir d’excellence et de qualité de vie.

L’architecture est un exercice de recherche de solutions et d’expérimentations vers une manière de vivre et je dirais plus encore de vivre ensemble. Être au service des autres, tout en travaillant avec gourmandise le projet d’architecture, permet, je crois, de créer des architectures justes, qui sont lumières ombres et espaces habités.

Les questions de matérialités, durabilités, écologies, lumières, énergies, sociologies, … sont au centre de la pensée de notre travail ; travail qui tend toujours à faire attention aux détails et aux mises en œuvre dans un souci de rendre possible l’imaginaire.

La gourmandise du projet et du travail est notre seule devise.