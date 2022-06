Arts & sciences fantastiques et visionnaires.

Ingénieure, prospectiviste, artiste... Femme de projets et essayiste, Almakan n’a de cesse d’explorer l’avenir. L’art fantastique est pour elle un moyen d’aller plus loin et plus haut dans l’expérimentation du futur. Par des jeux d’aller-retour entre la réalité et la fiction, elle brouille vos points de repères dans l’espace et dans le temps…

Qui se prête au jeu de l’expérimentation des œuvres d’Almakan ne ressort pas indemne, car elles touchent au cœur et à l’esprit. Ce qui est beau pour elle, cèle un mystère, un secret et un message… Elle imagine sans relâche ce que pourrait être le « post-humain », ou ce qu’elle nomme : l’Humain 3.0 ®.

En savoir plus : http://www.almakan.fr/wp/lartiste-2/