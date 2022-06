Nous sommes fabricant parisien de miroirs grossissants depuis 1826.

Nous équipons les hôtels de luxe tels les Sofitel, Fairmont, Raffles, Four Seasons, Taj, Mandarin Oriental, Peninsula, Burj-el-Arab, Dorchester Collection, etc., ainsi que des résidences de haut standing à travers le monde. Nos miroirs muraux électriques sont de classe II.

Nous sommes le seul fabricant de miroirs cosmétiques à présenter des produits certifiés par un laboratoire indépendant aux normes CE, mais aussi UL listed (USA) et cUL listed (Canada).

Les miroirs BROT sont fabriqués en France avec des matériaux de grande qualité. Les Gouvernantes et Techniciens des meilleurs hôtels ont souvent fait le choix de miroirs BROT pour leur robustesse et leur facilité de maintenance (accès et remplacement des ampoules).