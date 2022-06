Laure Jaffuel (1987) est une designer française basé à Paris et Amsterdam. Intéressée par le contexte dans lequel son travail se trouve, elle s'emploie à concevoir et à construire de situations qui entourent ses objets. Produisant des espaces, des évènements, des situations, des pièces sonores, des objets, des fêtes, des scénographies, où plusieurs disciplines se rejoignent pour célébrer l'énergie productive du groupe, elle engage un dialogue avec d'autre artistes, designers, musiciens. Elle est la co-fondatrice de Parking Club avec Elise van Mourik, et de Take Me On Podcast Series avec Leila Arenou et Oona Linke. Son travail a été présenté notamment à le Galerie des Beaux-Arts (Paris), Andrea Crews (Paris), De Punt (Amsterdam), Wanderlust Club (Paris), Het Nieuwe Insituut (Rotterdam), Musée d’Art Moderne (Paris), Walden Affairs (Den Hague).