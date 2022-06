Julien Devaux est passionné par la conception, le design et le travail de la matière. Son processus de création est stimulé par le questionnement des matériaux, des savoirs faire artisanaux et des processus industriels. Il cherche quotidiennement à sublimer le résultat d’une observation, d’une expérimentation ou la richesse d’une collaboration avec un artisan ou une entreprise. Julien attache également énormément d’importance à la cohérence et à l’équilibre entre les aspects techniques, économiques, environnementaux et humains de ses projets tout en s’efforçant de respecter et de valoriser l’écosystème du projet. ​ En 2010, dès la fin de ses études à l’ENSAD* de Paris, il fonde son studio/atelier de design, JDDS - JULIEN DEVAUX DESIGN STUDIO, en s’ouvrant aussi bien au travail de l’objet qu’à celui de l’espace (design d’édition, mobilier sur mesure, mobilier urbain, scénographie, architecture d’intérieur, agencement, etc). Julien Devaux Design Studio propose ainsi de mettre les compétences et une approche de designer au service d’entreprises, de collectivités et de particuliers afin de développer tous types de projets sur-mesure. *École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs / section design objet

