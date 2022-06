Sarah Kalman est une designer française diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Elle trouve ses marques dans le design d'intérieur à Bruxelles, Paris et Lima.

Designer passionnée, elle cherche à offrir sa créativité afin de développer des intérieurs stimulants pour les sens et l’esprit.

Sa mission est de mettre les besoins humains et leurs désirs au centre du projet. Elle crée des environnements où les humains se sentent à l'aise; des espaces publics où les gens se sentent chez eux et des maisons qui ont du sens pour les gens qui y vivent. Cela signifie concevoir des meubles et des espaces qui améliorent le comportement humain et les actions dans la vie quotidienne.