Nous fournissons une prestation globale de Maîtrise d'œuvre depuis le permis de construire jusqu'à votre installation dans une maison prête à habiter.Darblay and Wood c'est l'alliance de deux méthodes : la création sur mesure d'une maison en bois par l'intermédiaire d'un architecte et la construction à prix et délai convenus avec garantie de livraison et dommage-ouvrage. Nous travaillons avec les mêmes équipes de charpente et de gros-œuvre basées en Normandie. Seul le second œuvre est sélectionné près de chez vous afin de vous assurer un meilleur service après vente.

Notre spécialisation dans le bois vous garantit les avantages suivants :

- Rapidité de conception (15 jours pour un avant-projet ; 1 mois et demi pour un dossier de permis de construire)

- Approche estimative des coûts précise

- Adaptation à chaque projet de la méthode constructive la plus appropriée

- Recherche du second œuvre dans votre périmètre

- Démarrage rapide des travaux grâce à la réactivité de nos charpentiersBonne connaissance des mises en œuvre spécifiques au bois, d’où notre efficacité au moment de la conception de projet

-Rapidité d'exécution des travaux (de 5 à 7 mois selon les chantiers)