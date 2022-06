Carine de Fressanges porte un grand intérêt à l'objet du quotidien, qu'il soit mobilier, luminaire, ustensile de cuisine, objet pratique et novateur...; l'objet se veut beau, toujours plus fonctionnel et préservant une certaine simplicité. La priorité est de répondre aux besoins actuels des consommateurs, sans leur en créer de nouveaux, tout en suivant les tendances du moment et en proposant des collections originales.

Aujourd'hui Carine de Fressanges travaille en parallèle avec des entreprises variées pour qui elle effectue les plaquettes graphiques et commerciales, les flyers, ainsi que les photographies de produits conçus. Elle a donc double mission : répondre aux demandes de ses clients qui font appel à elle pour la communication de leur entreprise et être à l’affût des nouveautés et des tendances afin de garder son esprit créatif en action à la conception de nouveaux produits.