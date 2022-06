Karine est née au cœur de l’été 1983. Depuis, la chaleur et le soleil ne la quittent plus. Que ce soit dans ses périples africains ou ses rencontres en atelier. Dans ses valises, un diplôme des Beaux-arts de Nancy et d’Amiens. Puis, cette envie d’Ailleurs, où, en 2007, elle décide de faire escale en travaillant deux années comme graphiste pour le Centre Culturel Français de Cotonou au Bénin. À son retour, elle créé son studio de graphisme et d’illustration itinérant, le Studio Tokpa, qui lui permet depuis 2009 de partager son temps entre direction artistique et petites images illustrées, entre sa Lorraine natale et son Ailleurs.