Je suis tourneuse sur bois depuis une trentaine d'années. Je crée des pièces uniques, objets de décoration : boîtes, vases, coupes, bols, pendules ... nés de ma connivence avec le bois, matériau si généreux avec ses veines , ses parfums, ses essences si variés ... Entre la création et une production plus utilitaire . J'utilise une quarantaine d'essences, bois d'ici, bois d'à côté . Mon exposition et mon atelier sont ouverts toute l'année.