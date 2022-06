Depuis 1992, Depack Design Artckitecture Commerciale vous accompagne dans vos projets d’architectures commerciales, quel que soit votre besoin et l’endroit dans le monde où celui-ci se fait sentir. De Bordeaux, Vienne ou Hong Kong, nous créons et réalisons chaque jour des espaces correspondant à l'ADN de vos marques.

Notre démarche est personnalisée selon vos attentes, votre organisation et le te...mps que vous souhaitez accorder à votre projet. Nous constituons selon sa nature, l’équipe créative et marketing qui vous accompagnera tout au long de celui-ci. Dès la phase de création, nous vous accordons ainsi la plus grande attention pour répondre au mieux à vos attentes.

DEPACK DESIGN c'est 4 métiers : Architecture du point de vente / Architecture de stands / Aménagement d'espace professionnel / Décor événementiel.

Nous mettons à votre service bien plus que notre expérience et nos savoir-faire. Nous souhaitons donner le meilleur de nous-même et partager avec vous, tout ce qui fait l’esprit de Depack : le contact humain, l’honnêteté, le courage, ainsi que notre engagement permanent auprès de nos clients.