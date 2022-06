Peintre-Illustratrice et créatrice d'objets de décoration .

J'ai suivi des études en Arts Appliqués, et plus précisément en design d'objet et mobilier, à la Martinière à Lyon.

En réponse à un attrait grandissant pour l'univers de l'enfance, je me suis mise à dessiner et créer des objets naïfs autour du thème de la poupée et la figure féminine.

J'ai pu travailler en tant qu''illustratrice jeunesse pour les éditions Limonade implantées en Suisse avec qui j'ai créé la collection "Qui a vu Doudou ?" pour les plus petits. Aujourd'hui, je vous propose des créations graphiques et stylisées d'inspiration japonaise. Je crée des poupées en bois pour la décoration ou sous forme de petits bijoux entièrement réalisées à la main .

J'apporte un soin tout particulier au choix de mes couleurs et des motifs et me laisse guider selon l'humeur et l'envie . Chaque pièce bénéficie d'une véritable attention afin de vous offrir un produit de qualité et l'originalité d'une pièce unique et signée .