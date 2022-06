Dans une véritable démarche de valorisation des savoir-faire, j'ai plaisir à collaborer avec différentes entreprises, manufactures et artisans autour de leurs matières et procédés de fabrication. Convaincue que l’innovation ne passe pas forcément par « faire mieux », mais surtout par « faire autrement », ce regard extérieur sur les pratiques actuelles me permet de détourner les habitudes et d'imaginer de nouvelles applications, et de belles histoires dans des objets pleins de malice...