L'artiste contemporain Stephane Szendy Distingué des «Arts-Sciences-Lettres» maîtrise les techniques de sculpture sur bois, mètal, verre, et os.

Puisant dans les formes brutes de la nature et dans l'immense héritage des objets de l'histoire de l’Art. Stephane Szendy crée des sculptures avec un degré de finition digne d'un joaillier. Finement ciselées dans différentes essences de bois et divers métaux auxquels il ajoute parfois d'autres matériaux tels que le plexiglas, la pierre ou des cristaux, les sculptures de Stéphane Szendy sont très stylisées et ne sont pas sans évoquer l'art statuaire de quelques civilisations lointaines.