Cha Bada Bada, une marque éthique pour des produits design et chics

Fabrication française, cotons biologiques et encres non nocives, trois essentiels pour la marque qui privilégie le bien-être des petits, tout en offrant des collections design et poétiques. Pour la maison ou en balade, chaque produit est pensé pour les bébés et leurs parents, afin d’être aussi joli que pratique !

Un circuit de distribution court pour des produits durables.

Soucieuse de la qualité de nos produits, la confection est réalisée en France. Une partie dans notre atelier situé à Eaubonne dans le Val d’Oise, l’autre partie est confiée à un atelier couture de réinsertion sociale ! Une volonté et un savoir-faire français pour des accessoires de très bonne qualité. Nos fournisseurs de matières premières sont également sélectionnés avec une attention particulière, nous garantissant des certifications GOTS et OEKOTEX Standard 100.