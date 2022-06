Le 8 mars : journée de la femme

Une journée par an, le 8 mars, nous célébrons la journée de la femme. Une journée seulement? Quel affront quand on y pense.. Il n'y a pas de journée de l'homme. Cela veut-il dire que 364 ou 365 jours par an nous les célébrons? All…

