PHOTOPHORES-BOUGIES

Pedro Miguel est né et a vécu toute son enfance en Afrique. Au contact de la nature et de peuplades extraordinaires il a appris à aimer et respecter les autres dans leurs différences. C'est en Amérique du Sud qu'il est initié à l'artisanat de la bougie. Dès lors, Pedro Miguel développe un savoir faire unique. Cet initié de la lumière se spécialise dans la création de photophore-bougies et créé en 2005 "l'Atelier". Ses collections avec idées et matériaux venus du bout du monde sont inédites et merveilleuses. Pedro Miguel à la main pièce par pièce comme le veut la charte de qualité de son atelier; des créations uniques ou en série limitée.

Chaque photophore bougie est fabriqué à base de paraffine alimentaire contenant moins de 0,5% d'huile. Les couleurs sont mises au point dans son atelier et travaillées dans la masse pour en exprimer toute la luminosité. Cette sélection rigoureuse de matières premières permet d'obtenir des photophores-bougies d'une transparence exceptionnelle et d'une solidité et qualité optimales. Pedro Miguel s'engage pour l'environnement et développe ses créations dans le respect d'un bilan carbone quasi nul.

L'atelier est situé dans un lieu baigné de Lumière et propice à la création de nouvelles collections ; le Potager du Dauphin aujourd'hui patrimoine historique est devenu l'écrin des métiers d'art, un haut lieu à la hauteur de savoir faire rares et précieux.