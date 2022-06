Agitateur de Papier

Made in France

Les Colocataires réinterprètent de façon moderne et poétique , la célèbre technique Japonaise "Origami". Les Colocataires portent une attention toute particulière à leurs créations . Tous les produits sont découpés et entièrement confectionnés à la main en France précisément à Nantes , d'ou le côté intimiste de petites séries .