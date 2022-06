"Chuillet Création eirl " est une entreprise individuelle fondée par Laurent CHUILLET.

Designer de formation et designer industriel indépendant depuis 2001, J'ai souhaité m'orienter vers de nouveaux horizons toujours très Design, en développant et en éditant mes créations. Mes projets sont conçus et développés en intégrant une démarche d'éco-conception.

En parallèle, je propose toujours mes services de conception & création en "Design" : design produits industriels, conception packaging, PLV, graphisme ... (http://l.chuillet.free.fr/)