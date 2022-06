Lamptwist est un nouveau concept de magasin et de vente en ligne de luminaires. Nous cherchons et revendons principalement des lampes issues de designer et de marques ayant une identité forte et proposant des produits qui ont une histoire, une originalité. Nous pensons que de beaux luminaires ont un impact positif sur le moral et rendent plus désirable un intérieur. En achetant les produits que nous vendons, vous n’allez pas seulement acquérir de nouveaux objets, mais vous allez également être impliqué dans le travail des créateurs. La lumière est un média passionnant mais techniquement difficile à mettre en œuvre et Lamptwist travaille avec des partenaires qui ont cette maîtrise, pour tout projet résidentiel ou commercial qui requiert un plan d’illumination.