Astéri, c’est une "succès story" qui a débuté en 2007 avec un pôle contract et un bureau d'études tourné vers le conseil en éclairage pour un public professionnel (bureaux, magasins, hôpitaux, restaurations, hôtellerie).

L'amour du design et de l’art contemporain a poussé Christos Sapranides, le fondateur de la société Astéri, à faire évoluer l’offre et proposer aux particuliers des solutions d’éclairage décoratif. Pour répondre à toutes les demandes de ses clients, Astéri réunit une large offre de luminaires haut de gamme dans laquelle se côtoient exclusivités, références et marques incontournables du design. Astéri complète également sa vaste sélection de luminaires par des pièces de mobilier et des objets décoratifs.

Dans une volonté de se rapprocher des clients et d’exposer une sélection de son offre, Astéri ouvre, en 2009 et en 2012, deux boutiques à Paris : Astéri Raspail (VIIe) et Astéri Ternes (XVIIe). Un catalogue en ligne est également mis à disposition des clients sur le site www.asteri.fr, afin de mieux les conseiller et les guider dans le choix de leurs produits.

En 2014, Astéri lance son site marchand www.takis-design.com. La navigation intuitive et la fonction de filtrage permettent de trouver des luminaires adaptés à chaque besoin en un simple clic, parmi des centaines de références.

En 7 ans, Astéri, fort d’une équipe de 20 personnes passionnées, fait aujourd'hui figure de leader dans l’univers du luminaire design.