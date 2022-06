décoratoire est une jeune marque française, née de l’idée de Pauline Vercelletto-Friol et de Jézékaël Clavaressa, tous deux friands de décoration d’intérieur, de design et férus d’art.

Le projet est d’apporter une touche originale et de qualité à des objets usuels du quotidien, par le biais de motifs à haute teneur graphique et décorative. Les collections s’attaquent à l’objet torchon et au tablier, simple bout de tissu, désormais transformé et imprimé, dans le but d’en faire un nouvel élément visible de votre décor, et d’introduire des notes colorées en cuisine… Tous nos designs sont originaux et dessinés à la main. Le tissu est tissé dans les Vosges, la sérigraphie, artisanale, est réalisée à Cholet, les tissus sont sérigraphiés pièce par pièce. La confection est faite à Saint-Nazaire. La collection se compose de modèles N&B, nos classiques, reconduits chaque saison, auxquels viennent s’ajouter nos saisonniers, en couleur, au gré de nos envies et des tendances en décoration d’intérieur.

décoratoire is a young french brand, originated from an idea of Pauline Vercelletto-Friol and Jézékaël Clavaressa. Both of them, Interior Design and Art aficionados.

The project is to give an original touch and quality to everyday objects with high graphics and decorative. The first collection dares dish towel and apron, simple piece of tissue, as of now transformed and printed in France, with the aim to focus in Home decor. All of our designs are originals and hand-drawn. The tissue is woven in Les Vosges. The screen printing, made at Cholet, is traditional, the tissues are print one by one. the making is realized at Saint-Nazaire. The collection is composed of models Black&White, our classics, renewed each season. Also we have our seasonal models, in colors, depending on our desires and home decor of trends.