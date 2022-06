Janaïna crée et réalise textiles et broderies haut de gamme pour la mode et la décoration. Elle propose une collection de dentelles improbables de plumes et le développement de modèles exclusifs.

Artisan et designer textile, Janaïna Milheiro est portée par la recherche de tissus à forte valeur créative. Son approche est nourrie par diverses pratiques : broderie et tissage, mais aussi dentelle, tressage, plumasserie... Elle marie volontiers ces techniques et des matériaux inattendus. Ses «tissus-plumes» illustrent un mariage entre le fil et la plume. Des soieries artisanales incrustées de plumes, des géométries et des pliages 3D en plumes, des dentelles articulés de plumes... Ces pièces étonnantes matérialisent une vision personnelle, graphique et innovante de la matière plume. Elle commercialise son travail auprès de maisons de mode, de décorateurs, départements de visuel merchandising, et de particuliers.

Née en 1985 au Brésil. Ayant grandit à Paris, elle est diplômée de design textile à l’ENSCI – Les Ateliers et de l’ESAA de Duperré en broderie, Paris. La fondation Marcel Bleustein-Blanchet, Les Ateliers de Paris, la Mairie de Paris soutiennent son activité.