Atmosphère Diffusion, entreprise française pionnière dans le secteur du marketing olfactif, développe une technologie adaptée aux professionnels. Forte de son savoir-faire en matière de confort olfactif, Atmosphère Diffusion répond à différents besoins :

· La mise en ambiance olfactive d’espaces définis

· Le traitement olfactif de l’air

· La création de parfums sur mesure pour une signature olfactive conforme à l’identité de marque : le logo olfactif ou logolf.

Atmosphère Diffusion propose différentes technologies en fonction de la surface à couvrir et de l’objectif de la marque. On parle de rupture olfactive ou bien de mise en ambiance olfactive globale du lieu-dit. Tous les diffuseurs Atmosphère Diffusion sont conçus et fabriqués en France dans son atelier de fabrication. Choisir une fragrance en adéquation avec l’univers de marque garantit le succès d’une démarche olfactive. Atmosphère Diffusion offre la possibilité de créer son identité olfactive sur-mesure ou bien de choisir, parmi sa collection privée de 650 fragrances, un parfum qui répond aux critères de la marque. Afin d’accompagner la diffusion d’une fragrance spécifique, Atmosphère Diffusion développe avec Collection Parfumée des gammes de produits parfumés personnalisés à l’identité olfactive de la marque.