José Pascal est un designer libanais issu du monde de l'architecture.

Après ses études et une fois son diplôme d'architecte en poche, il développe un concept de maison modulable que l'on peut assembler en sept heures et agrandir au grès des besoins et des moyens.

Sa perception de l'espace et son goût pour les objets esthétiques et confortables le conduisent parallèlement à s'intéresser aux designs de meubles.

Il dessine tout d'abord des pièces uniques et sur mesure pour les clients qui lui confient la création de leur habitation. Puis José Pascal entame une collaboration fructueuse avec la société KANN DESIGN pour laquelle il participe grandement à la conception de la collection REWIND, s'inspirant des années 50. (www.kanndesign.com)

Dans la continuité de cette expérience, José Pascal crée sa propre marque de mobilier et luminaires. Il désire valoriser le travail du fer d'une manière innovante en imaginant des lignes fines, fluides et épurées, qu'il allie à la noblesse du bois. Il favorise le travail avec des artisans ferronniers et ébénistes, appréciant leur précision et leur savoir faire.

Il présente aujourd'hui sa Collection Fe