Huynh Design est une agence de design produit, design textile et design graphique exerçant son activité à Bordeaux depuis 2004.

Sa mission est d’augmenter la compétitivité des entreprises en générant des concepts de produits différenciant tenant compte de l’ensemble des contraintes stratégiques, productives et identitaires. Huynh Design approche chaque projet de manière globale (démarche de « design global » ou «corporate design » ) pour garantir une cohérence de l’identité visuelle et de l’identité produit dans un contexte donné. Huynh design accompagne ses propositions créatives, jusqu’à la mise en production et parfois la communication.