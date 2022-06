Décoratrice d'intérieur et architecte de vos espaces, je vous propose d'aménager, de décorer et de ré-inventer vos intérieurs qu'ils soient privés ou professionnels... Ma devise est « Céka décore, la déco qui agrandit la vie ».

Mon objectif premier est de vous rencontrer, de créer avec vous un partenariat autour de votre projet, de travailler avec vous et pour vous afin de trouver l'harmonie, la poésie qui feront de votre intérieur un espace bien à vous, fait pour vous.