L’architecture d’intérieur est l’étape qui rend un espace brut habitable et l’habitat est un lieu de VIE. Je vois mon métier avec une dimension profondément humaine. Un espace n’est pas bien pensé s’il ne prend pas en compte les habitudes de vie et le rythme des gens qui l’habite. J’accorde beaucoup d’importance aux objets qui ont vécu et qui portent une histoire. J’essaye de leur donner une place significative dans mon travail. Repenser un espace en faisant le vide et en privilégiant absolument du mobilier neuf n’est à mon sens pas une bonne solution.Je vois mon métier comme l’aide nécessaire lors d’une sorte de mise au point à un moment donné. Ce qu’on souhaite garder dans son habitat et ce qui n’y a plus sa place avec l’évolution de la vie. L’architecture d’intérieur c’est plus que des couleurs de peinture aux murs ou un nouveau canapé, pour moi c’est accompagner la personne dans le processus de changement et d’amélioration de son environnement direct et cette démarche est souvent liée à des moments très significatifs de la vie.