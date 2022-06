GRANDFORM, marque du Groupe SFA, est devenue, depuis sa création en 1978, une référence sur le marché de la balnéothérapie, grâce à ses systèmes novateurs de balnéomassages, pour le soin et la beauté du corps.

Spécialiste du bien-être depuis plus de trente ans,

GRANDFORM innove toujours plus pour offrir des solutions visant à relaxer et magnifier le corps tout en apaisant l’esprit.