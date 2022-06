WOODEN est né en 2011, d’une envie de créer du mobilier et des éléments luminaires sur une une base de simplicité et de sobriété des matériaux et des formes.

La marque s’est positionnée dès le début sur des valeurs d’éthique et de pérennité tant sur les matériaux (bois, matériaux de seconde vie, eco labels...) que sur les méthodes de production. Aussi, la fabrication est majoritairement réalisée dans le pays de diffusion du produit par des partenaires locaux afin de favoriser l’économie locale et de limiter l’impact environnemental. Le choix d’un artisant ou d’une petite entreprise locale favorise également la fiabilité de la production de part son échelle humaine et permet des rapports plus directs, plus efficaces et plus simples. Il est également plus aisé de vérifier la qualité tout au long du process de fabrication.

Une étude sur les certifications qualité en europe est actuellement en cours. La qualité de fabrication et de finition des produits est très importante pour nous. L’idée est également de créer des variantes en fonction des différents pays, afin de promouvoir l’artisanat local. Les différentes gammes ont été dessinées sur une forme initiale et singulière pour chacune, déterminante, autour de laquelle se construit une série de pièces.

WOODEN s’inscrit ainsi dans une démarche sociale et environnementale et tente d'amorcer un retour au lien entre utilisateur-créateur-artisan.

Au delà des produits, WOODEN c'est aussi un designer à votre écoute pour des projets d'aménagement, d'agencement et de scénographie, tant pour votre espace de travail (stand, boutique, showroom, restaurant...) que votre espace de vie..