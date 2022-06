Claire et Pierre éditions est le fruit de la rencontre d’un plasticien (Pierre) et d’une professeure des écoles (Claire).

Animés par une passion commune pour la création artistique et l’éducation, nous avons décidé de mutualiser nos savoir-faire afin de créer de beaux produits à destination des petits. Nous créons et fabriquons des jeux de société dont nous concevons toutes les illustrations. Leur réalisation est confiée à une usine familiale située dans l’Aube tandis que les éléments en bois sont fabriqués par un artisan du Jura. Par notre démarche, nous privilégions les circuits courts de fabrication et valorisons le savoir faire français.